Sesi-Bauru vence duelo paulista e acirra disputa pela liderança da Superliga masculina

Os mineiros ocupam as três primeiras posições . Com 42, o Sada Cruzeiro está na frente, seguido pelo Minas Tênis Clube, que tem 41, e pelo Praia Clube, que soma 40 pontos, assim como o Sesi-Bauru (SP), quarto. Com 38, o Võlei Renata, de Campinas (SP), é o quinto.

Esta foi a 11ª vitória da equipe dirigida por Anderson Rodrigues, que teve no ponta Lukas Bergmann o ganhador do troféu Viva Vôlei, após ser eleito o melhor em quadra. Com índices superiores a 50% no passe e ataque, ele terminou o jogo com 14 pontos.