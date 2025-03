Sesi-Bauru e Minas largam em vantagem nas quartas da Superliga feminina de vôlei

Dominado pelo adversário, pela terceira vez na temporada, o Fluminense não teve nenhuma jogadora com 10 ou mais pontos. As que mais se aproximaram foram a ponta dominicana Massiel Matos e a oposta Ariane, ambas com nove pontos.

Minas vence jovem time de Barueri

No time mineiro, a também oposta Kisy marcou 22 pontos, seguida pela ponteira dominicana Yonkaira Peña, que fez 13; a central Thaisa, com 11; e a ponta Glayce, que fez 10 pontos. A ponteira holandesa Celeste Plak, saiu do banco de reservas no final do terceiro set e com oito pontos foi decisiva para a vitória do Minas e levou o Troféu Viva Vôlei.