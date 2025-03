São Luiz , de Ijuí, e Ypiranga , de Erechim, entram em campo neste sábado (1º), às 19h , pela Taça Farroupilha do Gauchão 2025. Acompanhe a transmissão com imagens da partida em GZH.

Trata-se do primeiro jogo da decisão da Taça Farroupilha. Quem for campeão garante uma vaga na Copa do Brasil de 2026. O jogo de volta, em Erechim, está marcado para o dia 8.