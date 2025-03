Santos ultrapassa seguidores de Palmeiras e São Paulo, e bate recorde nas redes

Um mês desde que retornou ao País, Neymar ainda impacta nos resultados do Santos fora das quatro linhas. Após atrair novos patrocinadores, explodir as finanças do clube e trazer reforços à Vila Belmiro, a chegada do camisa 10 fez com que o time registrasse, em fevereiro, o maior crescimento nas redes sociais em um só mês. Além disso, o Santos se tornou a terceira equipe brasileira mais seguida, ao ultrapassar Palmeiras e São Paulo, ficando atrás apenas de Flamengo e Corinthians, respectivamente.

Em fevereiro, o Santos somou 7,6 milhões de novos seguidores em suas plataformas digitais (Instagram, Facebook, X, TikTok e YouTube) e chegou à marca de 23,4 milhões, segundo dados do Ibope Repucom. Desde que passou a registrar o crescimento dos clubes, em 2016, este foi a maior marca mensal de um clube no Brasil.

Só em janeiro, o clube já havia tido um aumento de 1,7 milhão em sua base de fãs - o dobro do crescimento registrado em todo o ano de 2024, quando disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. TikTok (+3,6 milhões) e Instragram (+2,7 milhões) lideraram o salto do Santos no ambiente digital, que possibilitou ao clube ultrapassar dois de seus rivais em São Paulo.

Palmeiras, com 23,1 milhões de seguidores, e São Paulo, com 22,8 milhões, caíram para a quarta e quinta colocação, respectivamente, com o salto do Santos no ranking. Além disso, o clube alvinegro também superou os rivais em plataformas individuais, como o Instagram e o TikTok. Nesta, o Santos conseguiu assumir a vice-liderança, ficando atrás apenas do Flamengo e superando o Corinthians.

O Ibope Repucom faz um levantamento mensal do crescimento nas redes de 50 clubes brasileiros. Ao todo, estes somaram 9,1 milhões de seguidores em fevereiro, e o Santos foi responsável por 83,5% dessa base de novos fãs no ambiente digital.

"O retorno de Neymar ao Santos transcende o que ele representa para o clube, e o atleta que ele é. Esse anúncio simboliza o retorno da esperança de conquista do principal título que todos esperam da nossa seleção, além de materializar a nostalgia de toda uma geração que se apaixonou pelo futebol, com ele no seu auge", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Desde que chegou ao Santos, Neymar marcou três gols e deus três assistências em sete jogos pelo Paulistão. O desempenho fez com que Dorival optasse pela convocação do atacante para as partidas das Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina.