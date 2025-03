Samaranch, Coe e Coventry são os favoritos para presidir o COI

A disputa para suceder Thomas Bach como presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) chega ao seu clímax na quinta-feira (20) com a votação em Costa Navarino (Grécia), na qual Juan Antonio Saramanch Junior, Sebastian Coe e Kirsty Coventry são apontados como favoritos entre os sete candidatos.

Qualquer dos três vencedores entraria para a história olímpica: Saramanch repetiria o pai, também Juan Antonio Saramanch, o grande modernizador do COI; a lenda do meio-fundo Coe seria o primeiro britânico e Coventry, do Zimbábue, a mais jovem com 41 anos, além de ser a primeira mulher e primeira africana.