Sada Cruzeiro vence Goiás e retoma liderança da Superliga masculina

Ponta Rodriguinho encara bloqueio de Goiás. Karen Esportes / Divulgação/Saneago Goiás

O Sada Cruzeiro venceu o Goiás por 3 sets a 0, em Goiânia, na quarta-feira (19), com parciais de 25/17, 25/15 e 25/13, em jogo válido pela nona rodada do returno da Superliga 2024/25, e reassumiu a liderança da competição com 48 pontos, dois à frente do Minas Tênis Clube.

Após conquistar o 11° Sul-Americano, no último domingo (16), o técnico Filipe Ferraz aproveitou para descansar parte do grupo, que foi direto de Uberlândia para Goiás. Dessa forma, o central Lucão, o oposto Wallace e o ponteiro Douglas Souza foram preservados e substituídos por Cledenilson, Oppenkoski e Vaccari, que iniciaram a partida, ao lado de Matheus Brasília, Otávio, Rodriguinho e o líbero Alê.

O ponta Vaccari foi o maior pontuador do confronto, com 13 acertos e 73% de eficiência no ataque, sendo escolhido o destaque em quadra e ganhando o troféu VivaVôlei.

— Estou muito feliz com a vitória e agradeço pela oportunidade de fazer o que eu amo. Estar perto da minha família torna tudo ainda mais especial. Fechamos muito bem uma sequência intensa de jogos, com o primeiro aqui em Goiânia, o Sul-Americano, e voltamos para cá para esta partida contra o Goiás. Conseguimos manter a chama acesa para fazer o nosso melhor. E voltamos para Belo Horizonte com a sensação de dever cumprido — afirmou Vaccari, após a partida.

Derrotado, o Goiás segue sua briga contra o rebaixamento. Com 19 pontos é o 11º e penúltimo colocado e está a um de Blumenau, São José e Vôlei Guarulhos. O melhor deles ainda ficará com a oitava e última vaga nos playoffs.