Jasmine Paolini cai em Indian Wells após levar pneu

A russa Liudmila Samsonova, 25ª do ranking mundial, supreendeu a italiana Jasmine Paolini, sexta, e garantiu vaga nas quartas de final do WTA 1000 de Indian Wells. As parciais foram de 6/0 e 6/4. Na próxima rodada, ela vai enfrentar a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka.