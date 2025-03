Roma vence Athletic Bilbao (2-1) nos acréscimos na ida das oitavas da Liga Europa

A Roma venceu o Athletic Bilbao por 2 a 1 nesta quinta-feira (6) com um gol nos acréscimos no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, e vai levar uma vantagem importante para a partida de volta em Bilbao na próxima quinta.

O uzbeque Eldor Shomurodov foi o autor do doloroso gol que deixou os 'Leones' feridos. Foi aos 90+4, com um chute na área após receber do companheiro belga Alexis Saelemaekers.

Até então, a partida estava empatada, depois que Iñaki Williams abriu o placar para o Athletic no início do segundo tempo (50') com uma cabeçada e o espanhol Angeliño empatou aos 56 com um disparo certeiro de pé direito.

A derrota não foi o único percalço dos bascos nesta partida, já que aos 22 minutos Dani Vivian teve de ser substituído devido a uma lesão e Yeray Álvarez foi expulso aos 86 minutos.

O Athletic, que brilhou na fase de grupos do torneio ao terminar na segunda posição e agora está sob forte pressão, deposita muitas esperanças nesta Liga Europa porque a final será disputada no seu estádio no dia 21 de maio.

Vencer a Roma não será fácil, já que é uma equipe em alta sob o comando do veterano técnico Claudio Ranieri. O time da capital italiana não perde desde dezembro e venceu nove dos últimos doze jogos. A desta quinta-feira foi sua quinta vitória consecutiva.

Já para o Athletic, quarto colocado no Campeonato Espanhol, foi a segunda derrota seguida, depois de perder no último sábado por 1 a 0 para o Atlético de Madrid.

--- Resultados dos jogos de ida das oitavas de final da Liga Europa:

- Quinta-feira, 6 de março:

AZ Alkmaar - Tottenham 1 - 0

Fenerbahçe - Glasgow Rangers 1 - 3

Steaua Bucarest - Lyon 1 - 3

Real Sociedad - Manchester United 1 - 1

Viktoria Plzen - Lazio 1 - 2

Bodoe/Glimt - Olympiakos 3 - 0

Ajax - Eintracht Frankfurt 1 - 2

Roma - Athletic Bilbao 2 - 1

./bds/fbx/dr/cl/aam