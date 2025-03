Roger Machado diz que Inter briga pelo título e defende técnico brasileiro na seleção

Roger Machado se mostrou satisfeito com o empate do Internacional por 1 a 1 com o Flamengo, no sábado, no Maracanã, em partida que marcou a estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O comandante do time gaúcho valorizou a postura tática para segurar o conjunto carioca e disse que o Inter entrou no Nacional para brigar pelo caneco.