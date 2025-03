Rodrygo revela carinho especial pela Liga dos Campeões e projeta clássico com Atlético

O atacante Rodrygo concedeu entrevista à Uefa antes do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, nesta quarta-feira, às 17h, (horário de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No confronto de ida, o time merengue venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar. O brasileiro falou sobre sua relação especial com a competição, na qual já foi campeão em duas oportunidades.

"Costumo dizer que a Liga dos Campeões é uma competição que adoro e na qual também sempre me saí bem. É especial para mim porque as coisas costumam dar muito certo. Estou tendo uma temporada incrível na Liga dos Campeões e quero continuar ajudando ainda mais minha equipe", afirmou o camisa 11.

Rodrygo também comentou sobre a atmosfera dos duelos contra o Atlético de Madrid, destacando a rivalidade entre os dois clubes da capital espanhola. "Os jogos contra o Atlético têm uma atmosfera diferente porque são dérbis, são os dois maiores times da cidade. O ambiente costuma ser diferente e é sempre especial jogar contra eles", ressaltou o atacante.

O brasileiro também falou sobre Kylian Mbappé, além de sua parceria com Vinícius Júnior no ataque merengue. "Jogar ao lado de Mbappé e Vini Jr. é muito especial, é um sonho jogar com grandes jogadores e fazer parte desse ataque. A cada dia nos conectamos mais, nos conhecemos mais e jogamos melhor. Isso foi apenas o começo porque ainda temos uma bela história para escrever como um tridente."

Morando na Espanha desde 2019, quando foi contratado pelo Real Madrid, Rodrygo reforçou seu carinho pelo clube e pela cidade. "Eu amo Madri e adoro morar aqui. É minha cidade favorita junto com São Paulo e Santos, que são os lugares de onde venho. Sempre foi meu sonho morar aqui também, sempre tive o sonho de jogar no Real Madrid, então estou completamente feliz."

O atacante também fez elogios ao técnico Carlo Ancelotti, destacando a relação de confiança que construiu com o treinador italiano. "Temos uma relação especial e ele é uma pessoa que me ajudou muito desde o primeiro dia em que chegou. Lembro-me dos primeiros treinos e de todos os conselhos que ele me dava. O que aprendo com ele dentro do futebol e que tento replicar na minha vida pessoal é a forma como trato as pessoas. Ele é um ser humano fantástico, trata todos muito bem e sabemos que o papel que tem como treinador é muito difícil porque tem que gerir um grupo com tantos jogadores. Sempre tenta manter um equilíbrio, sempre trata todos muito bem e com respeito", disse.