Raphinha passou o dia no hospital com o filho antes de marcar dois gols pelo Barcelona na Champions

Raphinha marcou dois gols contra o Benfica. Lluis Gena / AFP

Antes de marcar dois gols e garantir a classificação do Barcelona às quartas de final da Champions League, o dia de Raphinha começou no hospital.

Em uma publicação nas redes sociais, a esposa do jogador revelou que ele não participou da concentração e só encontrou os companheiros antes do jogo pois passou o dia no hospital com o filho.

"Muito orgulho de ti, meu amor. Desde cedo no hospital com nosso menino e, mesmo assim, fez outra vez teu trabalho com muita maestria. É um grande pai e profissional! Te amo", escreveu a esposa do jogador.

Nesta terça, Raphinha marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Benfica, que classificou o Barça para as quartas de final da Liga dos Campeões da Uefa. Além disso, assumiu a artilharia da competição, com 11 gols, e se tornou o brasileiro com mais gols marcados em uma só edição da Champions.

O adversário do Barcelona nas quartas de final será definido nesta quarta-feira. Borussia Dortmund e Lille empataram em 1 a 1 no jogo de ida, na Alemanha, e decidem a classificação às 14h45min.

Raphinha acompanhou o filho no hospital. Thais Belolli / Instagram