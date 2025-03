Raducanu é eliminada pela estreante Uchijima na 1ª rodada em Indian Wells

Duas semanas após o incidente com um stalker, a tenista britânica Emma Raducanu foi eliminada nesta quinta-feira (6) pela japonesa Moyuka Uchijima na primeira rodada do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Com uma quebra no game de abertura, Raducanu conseguiu uma vantagem de 2 a 0 no primeiro set, mas depois foi ela quem teve sérios problemas no saque, cometendo quatro duplas faltas.