Quem é Jorginho, possível reforço do Flamengo

Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho de 2025. @Arsenal / Divulgação

A torcida do Flamengo vive a expectativa de poder contar com o reforço do meio-campista Jorginho para a disputa do Mundial de Clubes, em junho.

De folga dos jogos do Arsenal durante a data Fifa, o jogador desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (19), mas desconversou sobre a chance de fechar com o Flamengo.

— Vamos ver — disse ao canal "Paparazzo Rubro-Negro" no YouTube.

Jorginho voltará à Inglaterra na próxima semana para seguir a preparação com o Arsenal para enfrentar o Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League, nos dias 4 e 16 de abril.

O clube inglês pode liberar o Jorginho sem custos para o Flamengo, já que o contrato terminará em junho de 2025.

Quem é Jorginho

Jorginho é um volante ítalo-brasileiro de 33 anos que atualmente joga pelo Arsenal, da Inglaterra, e está em negociações com o Flamengo.

Possui uma carreira de destaque no futebol europeu, com passagens por clubes como Hellas Verona e Napoli, ambos da Itália, além do Chelsea, da Inglaterra, pelo qual conquistou a Liga dos Campeões da UEFA e o prêmio de Melhor Jogador da Europa em 2021.

Catarinense, a carreira de Jorginho no futebol profissional começou no Hellas Verona, da Itália, em 2010. Ele se destacou no clube italiano, chamando a atenção do Napoli, que o contratou em 2014.

No Napoli, Jorginho se tornou um dos principais jogadores do time, sendo peça fundamental na equipe comandada pelo técnico Maurizio Sarri.

Em 2018, se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra, pelo qual conquistou a Liga Europa na temporada 2018-19 e a Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2020-21. Ele também foi eleito o Melhor Jogador da Europa pela UEFA em 2021.

Jorginho ainda foi um dos destaques da seleção italiana, tendo sido convocado pela primeira vez em 2016. Ele foi um dos principais jogadores da Itália na conquista da Eurocopa em 2021, mas deixou de ser convocado desde a Euro do ano passado.

Interesse do Flamengo

O Flamengo tem interesse em contratar Jorginho e já iniciou as negociações com o jogador.

A última proposta foi de 10 milhões de euros livres de impostos (cerca de R$ 81 milhões ). Jorginho tinha a expectativa de receber 12 milhões de euros (R$ 75 milhões). Os valores são referentes a três anos de contrato.