PUCRS recebe integrante do Instituto Olímpico Brasileiro para aula especial sobre ambiente esportivo saudável

A Escola de ciências da saúde e da vida da PUCRS recebe na segunda-feira (10), Marina Bastos, integrante do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), área de educação e segurança no esporte do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ela será responsável por uma aula especial a partir das 20h, no auditório do prédio 9 da Universidade.

A temática da palestra será "Esporte Seguro: ações do Comitê Olímpico do Brasil para um ambiente esportivo saudável".

Além de ministrar a aula, Marina visitará o Instituto do Cérebro, o Centro de Reabilitação e o Parque Esportivo da PUCRS. Também se reunirá com o Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Universidade, coordenado pelo professor Nelson Todt.

O IOB foi criado para gerar e difundir conhecimento ao promover uma formação profissional de alta qualidade por meio de programas de capacitação e desenvolvimento. A meta é tornar o esporte um ambiente seguro para todos.

Assuntos de relevância social como assédio e abuso no esporte, racismo, conduta ética, igualdade de gênero no esporte, manipulação de competições pautam as ações do Instituto.