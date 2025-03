Pressão faz cartola retificar ata de assembleia e Portuguesa terá SAF homologada

A pressão de associados, torcedores, grupo de investidores e do presidente Antônio Carlos Castanheira deu resultado. Marcos Rógerio Lico, presidente da Assembleia Geral de Sócios, decidiu retificar a ata da votação da SAF da Portuguesa nesta quarta-feira, abrindo caminho para que a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) seja homologada e o clube não corra mais riscos de perder os acionistas e ter de decretar falência.

Lico removeu trecho da ata que era um obstáculo para a oficialização da SAF, de modo que exigia uma homologação posterior à votação, o que desrespeitava o estatuto do clube, segundo associados, dirigentes e torcedores. O cartola alegava que o resultado só seria homologado se as ressalvas levantadas pelo COF fossem aceitas pelos investidores, que, porém, defenderam que essas recomendações foram contempladas no contrato assinado entre as partes. A pressão o fez mudar de ideia.