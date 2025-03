Presidente do COI diz ver 'nova ordem mundial' para Los Angeles-2028 e conta com apoio de Trump

Thomas Bach, mandatário do Conselho Olímpico Internacional (COI), manifestou tranquilidade nesta reta final de mandato à frente da entidade ao comentar em que condições seu substituto vai herdar o cargo e os preparativos para a realização dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que serão realizados em 2028. Segundo ele, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem sido um apoiador e promotor para a realização do evento.

Mesmo diante da decisão de Trump de banir os atletas transgêneros do esporte feminino em seu País, que vai contra a uma regra do COI (que permite a sua participação na Olimpíada), Bach adotou um discurso sem alarde.

As políticas que marcaram a gestão de Bach têm sido paridade de gênero e aceitação inclusiva de todas as 206 equipes nacionais, além de competidores refugiados. A neutralidade política é um ideal ao qual o dirigente se apega, mesmo quando Trump alertou sobre a negação de vistos a atletas com base nas interpretações de gênero do governo.