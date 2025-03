Possível queda do Corinthians na Libertadores pode gerar prejuízo de R$ 21 milhões em orçamento

Após perder a partida de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, por 3 a 0, o Corinthians corre risco de sofrer um prejuízo em seu orçamento na casa dos R$ 21 milhões. Isto se deve a uma possível eliminação precoce na competição continental e às metas estabelecidas pela diretoria corintiana para este ano - e aprovadas pelo Conselho Fiscal, Deliberativo e de Orientação do clube em dezembro.

O Corinthians prevê, para 2025, uma arrecadação bruta de R$ 795 milhões, somando todos os ganhos do clube ao longo deste ano. Este valor é R$ 93 milhões maior do aquele esperado para 2024, ano em que houve um déficit de R$ 238 milhões nas contas. Para 2025, no entanto, a expectativa é ter um superávit, próximo à casa de R$ 34 milhões, com um recorde de arrecadação dos direitos de TV: R$ 340 milhões.

No entanto, com uma eventual eliminação na Libertadores, o Corinthians deixaria de ganhar um valor considerável com as premiações. No planejamento das metas esportivas para 2025, a diretoria estipulou que a equipe chegasse às oitavas de final da competição continental. A Conmebol ainda não liberou o valor dos repasses às equipes neste ano - que deve ocorrer ainda neste mês, durante o sorteio da fase de grupos -, mas dá para se ter uma ideia com base na última temporada.

Se partisse da fase preliminar da Libertadores e chegasse às oitavas de final no último ano, desconsiderando os bônus por vitória na competição também garantidos pela Conmebol, o Corinthians somaria US$ 5,35 milhões (cerca de R$ 30,75 milhões, na cotação atual). Considerando a classificação na segunda fase, diante do Universidad Central da Venezuela (UVC), a equipe garantiu somente US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões).

Parte daí os R$ 21 milhões que o Corinthians pode deixar de receber neste ano e que estão previstos no orçamento. Além das oitavas de final da Libertadores, a gestão de Augusto Melo previu a classificação à semifinal do Paulistão e quartas de final da Copa do Brasil, além de terminar ao menos em oitavo no Campeonato Brasileiro. As metas traçadas foram cautelosas, para que não houvesse o risco de arrecadar menos do que o previsto.

No Estadual, o Corinthians atingiu a meta. Além de receber R$ 44 milhões da Federação Paulista de Futebol (FPF) pela participação no torneio, garantiu ao menos R$ 850 mil com a premiação por chegar à semifinal. Esse valor pode aumentar para R$ 5 milhões caso conquiste o Paulistão.

Vale destacar que, caso o Corinthians seja eliminado da Libertadores, ele ainda garante uma vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Assim como a Libertadores, os valores da premiação deste ano ainda não foram revelados. Com base em 2024, o Corinthians precisaria chegar à decisão do torneio para superar os valores previstos no orçamento com a Libertadores.