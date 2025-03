Ponte Preta define mais uma saída do elenco antes de iniciar a disputa da Série C

A Ponte Preta segue ajustando seu elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e definiu a saída de mais um jogador. O goleiro William Arthur não terá seu contrato renovado e deixará o clube ao fim de seu vínculo, que se encerra em 30 de abril.

Com poucas oportunidades no time principal, William Arthur fez apenas uma partida com a camisa do time paulista, atuando na derrota para o Avaí, na última rodada da Série B de 2024.

No início do ano, o jogador chegou a negociar sua transferência para o ABC, mas as tratativas não avançaram, e ele permaneceu no elenco, ocupando a terceira posição na hierarquia dos goleiros, atrás de Diogo Silva e Pedro Rocha.

Com a saída de William Arthur, a Ponte Preta deve promover um goleiro das categorias de base para ocupar a vaga de terceiro goleiro. Entre os nomes avaliados pelo preparador Lauro Cruz, Luigi e Guilherme Viana aparecem como opções mais prováveis.

Além das mudanças no gol, a Ponte já anunciou dois reforços para o setor ofensivo: o centroavante Gustavo Vintecinco e o meia-atacante Diego Tavares.