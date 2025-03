Palmeiras troca numerações de Felipe Anderson e Paulinho e dá camisa 9 para Vitor Roque

A chegada de Vitor Roque, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, fez o Palmeiras alterar numerações de dois jogadores do elenco. O novo reforço, que será apresentado nesta sexta-feira vai vestir a camisa 9, número que pertencia a Felipe Anderson desde julho do ano passado, quando mais de 50 mil torcedores votaram, por meio de enquete, para definir a numeração do meio-campista.