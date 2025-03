Osasco e Praia Clube largam em vantagem nas quartas de final da Superliga feminina

Ginásio ficou lotado para o clássico entre Osasco e Flamengo. carol_fotografia / Osasco Voleibol Clube/Divulgação

A rodada de abertura das quartas de final da Superliga feminina de vôlei foi encerrada na noite de sábado (29), com as vitórias de Osasco Vôlei (SP) e Praia Clube (MG).

Em um confronto entre dois dos maiores vencedores da história da competição, o Osasco venceu o Sesc-Flamengo por 3 a 1, parciais de 22/25, 25/20, 25/17 e 25/16, após 1h52min de partida em um ginásio José Liberatti lotado.

Em terceiro na primeira fase, o Osasco teve a central Larissa como destaque. Mesmo marcando apenas sete pontos, cinco deles no bloqueio, ela foi fundamental para a virada das comandadas de Luizomar de Moura e acabou com o Troféu Viva Vôlei.

A principal pontuadora do jogo foi a ponta Natália, com 19. Saindo do banco de reservas, a oposto Tifanny marcou 16, enquanto a central Valquíria terminou com 13.

Praia Clube

Kuznetsova foi o grande nome do Praia na partida. Eduardo Maroldi / Unilife Maringá/Divulgação

Dono da melhor campanha da fase classificatória, com apenas três derrotas em 22 rodadas, o Praia Clube foi ao Paraná e venceu o Maringá por 3 sets a 1, parciais de 25/19, 23/25, 25/18 e 25/17, após 2h04min de confronto.

Com um passe mais eficiente, o time paranaense conseguiu equilibrar a partida em vários momentos. Porém, o bloqueio das mineiras foi fundamental para a confirmação do favoritismo do time treinado por Marcos Miranda.

A russa Sofya Kuznetsova foi escolhida a melhor em quadra e ganhou o Troféu Viva Vôlei. A ponteira terminou a partida com 22 pontos, sendo 16 de ataque, três de saque e três de bloqueio.

Outro destaque do Praia foi a central Adenízia que marcou 12 vezes, sendo seis pontos de bloqueio, fundamento em que o time mineiro marcou 13 pontos.

Tabela das quartas de final

Jogos de ida:

Sesi-Bauru (SP) 3 x 0 Fluminense (RJ) - 25/15, 25/14 e 25/16

Minas Tênis Clube (MG) 3 x 1 Paulistano-Barueri (SP) - 25/19, 27/25, 22/25 e 25/21

Osasco Vôlei (SP) 3 x 1 Sesc-Flamengo (RJ) - 22/25, 25/20, 25/17 e 25/16

Maringá9 PR) 1 x Praia Clube (MG) - 19/25, 25/23, 18/25 e 17/25

Jogos de volta:

02/04 - Sesc-Flamengo x Osasco Vôlei

03/04 - Fluminense x Sesi-Bauru

03/04 - Paulistano-Barueri x Minas Tênis Clube

04/04 - Praia Clube x Maringá