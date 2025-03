Oitavas da Champions League começam nesta semana; saiba o que esperar

Real Madrid, de Mbappé, está nas oitavas da Champions League. JAVIER SORIANO / AFP

O vencedor da Champions League 2024/2025 será conhecido no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha. Até lá, entretanto, 16 equipes seguem com esperança de conquistar a maior competição de clubes do futebol europeu.

Nesta semana começa a ser disputada a fase de oitavas de final. Serão quatro partidas na terça-feira (4) e outras quatro na quarta (5). Clássicos nacionais foram sorteados e o chaveamento até a grande decisão já está definido. A partir de agora é mata-mata para conhecer o campeão da Champions League.

A atual edição do torneio passou por mudanças importantes, como a disputa da fase de liga, com 36 clubes — abolindo a tradicional fase de grupos. Depois de oito partidas para cada equipe, os oito melhores colocados avançaram de forma direta às oitavas, enquanto do nono ao 24º disputaram um playoff para definir os outros oito classificados.

No mata-mata, a Champions League segue o formato já conhecido. Jogos de ida e volta até a semifinal, enquanto a final será disputada em jogo único.

O que esperar de cada duelo das oitavas de final da Champions League

Club Brugge x Aston Villa

O Brugge é uma das surpresas da Champions League. A equipe foi para a repescagem e superou a Atalanta. Os belgas passaram com sobras contra os italianos, mostrando que, apesar de não serem favoritos, merecem respeito.

O Aston Villa ficou com a última vaga direta para as oitavas. Os ingleses querem erguer a taça novamente, fato que ocorreu na temporada 1981/1982. Desde então, o clube de Birmigham ficou longe da Champions. O retorno vem sendo positivo e existe esperança de avançar ainda mais.

O primeiro jogo ocorre na terça, às 14h45min, na Bélgica.

Real Madrid x Atlético de Madrid

O clássico de Madri já é tradicional na Champions League. No entanto, apenas um lado sabe o que é comemorar vitória em mata-mata da competição neste confronto. O Real já venceu o rival local nas quartas, nas semis e na grande decisão, duas vezes, em 2014 e 2016.

Os merengues, apesar de atuais campeões do torneio, vieram pela repescagem e superaram o Manchester City, com show de Mbappé no duelo da volta. Além do francês, o Real ainda tem os brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo, e o inglês Jude Bellingham como fatores decisivos.

O Atlético, comandado por Diego Simeone, porém, quer dar a volta por cima nestes dois confrontos de oitavas de final. Os dois jogos devem ser equilibrados e o classificado será definido na casa dos colchoneros. As principais esperanças do Atléti são os atacantes Julián Álvarez e Antoine Griezmann.

O jogo de ida será disputado na terça, às 17h, no Santiago Bernabéu.

PSV x Arsenal

Outro confronto que espera-se que seja equilibrado começará na Holanda. O PSV terá o Arsenal pela frente, com grande esperança de classificação. Os holandeses superaram a Juventus na fase de playoffs e estão com moral.

Os gunners ficaram no terceiro lugar na fase de liga e tiveram a segunda melhor defesa, com apenas três gols sofridos. O sistema defensivo traz tranquilidade para os ingleses. Contudo, o ataque gera preocupação, pois há desfalques importantes por lesão, como Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Havertz.

O duelo começa na terça-feira, às 17h, na Holanda.

Borussia Dortmund x Lille

O atual vice-campeão da Champions League também veio da repescagem. O Dortmund não teve dificuldades para superar o Sporting e quer repetir a boa campanha feita na temporada passada. Porém, a oscilação do time ao longo do Campeonato Alemão preocupa a fanática torcida.

O Lille foi a principal surpresa na fase de liga, terminando em sétimo e decidindo o confronto das oitavas em casa. Os franceses vivem bom momento e querem seguir surpreendendo na Champions.

Partida de ida será disputada a partir das 17h de terça, na Alemanha.

Feyenoord x Inter de Milão

Outro holandês nas oitavas é o Feyenoord, que eliminou o Milan na repescagem e terá outro time de Milão pela frente. A campanha já foi além do esperado e a última janela de transferências prejudicou a equipe, principalmente com a saída do artilheiro Santiago Giménez.

A Inter foi a quarta colocada na fase de liga e teve a melhor defesa, com apenas um gol sofrido. O ataque não teve tanto destaque, com 11 marcados — a pior marca entre os oito primeiros. O argentino Lautaro Martínez é a grande esperança de gols.

O primeiro jogo vai ser disputado na quarta, às 14h45min, na Holanda.

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

Outro clássico nacional nas oitavas será entre dois alemães. O Bayern de Munique teve de passar pela repescagem e sofreu diante do Celtic, da Escócia. Apesar disso, a camisa e os bons talentos dentro de campo sempre colocam os bávaros entre os favoritos.

O Bayer Leverkusen foi o sexto colocado da fase de liga e vai decidir o confronto em casa. As equipes já se enfrentaram duas vezes no Campeonato Alemão, e os atuais campeões venceram uma vez e empataram a outra.

Resta saber se o Bayern de Munique conseguirá quebrar esse retrospecto para avançar e seguir sonhando com a disputa da final no seu estádio.

O primeiro dos clássicos deste confronto, em Munique, será disputado na quarta, a partir das 17h.

Benfica x Barcelona

As equipes fizeram um dos melhores jogos da fase de liga. Na ocasião, o Barcelona venceu de virada, em Lisboa, por 5 a 4, com Raphinha marcando o gol da vitória. Esse resultado ajudou os catalães a garantirem vaga direta nas oitavas, com a segunda melhor campanha e o ataque mais produtivo, com 28 gols.

O Benfica passou pelos playoffs após dois jogos equilibrados contra o Mônaco. A equipe portuguesa — que conta com diversos estrangeiros, como o grego Pavlidis, artilheiro do time na temporada — tentará uma zebra nas oitavas.

A decisão começa na quarta, às 17h, em Portugal.

PSG x Liverpool

O PSG segue com azar nos sorteios da Champions League. Mesmo amassando o Brest na repescagem, com 10 a 0 no agregado, os franceses não terão vida fácil nas oitavas. O adversário será o Liverpool, time de melhor campanha na fase de liga, com sete vitórias e uma derrota.

O favoritismo é inglês, por conta da temporada que a equipe está fazendo. Liderança tranquila da Premier League, que permite foco total dos Reds na Champions League.

Mesmo sabendo das dificuldades, o PSG se apega ao momento, pois são 10 vitórias seguidas na temporada e liderança isolada no Campeonato Francês.