O que esperar da F1 em 2025? Verstappen desafiado, Hamilton na Ferrari e brasileiro no grid

O circo da Fórmula 1 desembarca nesta semana em Melbourne, na Austrália, para o primeiro Grande Prêmio da temporada de 2025. Com pilotos novos, trocas entre escuderias, a categoria máxima do automobilismo mundial chega em seu ano derradeiro com o atual sistema complexo para recuperação de energia e promoverá, em 2026, alterações na motorização, combustíveis, dimensões dos carros e aerodinâmica, além da admissão da Cadillac como 11ª equipe do grid.

Para este ano, a Fórmula 1 decidiu por encerrar a pontuação extra para o piloto que fizesse a volta mais rápida da corrida. Esse ponto só valia caso o piloto estivesse entre os 10 primeiros colocados. Serão 24 Grandes Prêmios nesta temporada, passando por todos os continentes, exceto a África. A última prova será em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, em 7 de dezembro. São Paulo abriga, no Autódromo de Interlagos, o 21º GP, em 9 de novembro. Além da capital paulista, outras cinco cidades terão corridas sprint: Xangai, Miami, Spa-Francorchamps, Austin e Lusail.

Neste fim de semana, três novatos farão suas estreias, um deles é o brasileiro Gabriel Bortoleto. Os demais são o francês Isack Hadjar, da RB, e o italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. Na Sauber, o paulista de 20 anos não terá vida fácil. Depois de emendar os títulos da Fórmula 2 e da Fórmula 3, a chegada à Fórmula 1 será desafiadora em uma equipe que promete lutar, no máximo, por alguns pontos na temporada. A melhor notícia para Bortoleto é que em 2026 se efetiva a alemã Audi como proprietária da equipe e perspectivas mais ousadas devem se desenhar.

Nos testes de pré-temporada, no Bahrein, Bortoleto não andou tanto quanto se planejava e teve de lidar com problemas com o carro que o impediram de dar mais voltas no circuito. Os resultados volta a volta não servem de forma sólida como parâmetro de comparação entre as equipes, mas dificilmente se verá algo completamente diferente na pista australiana. Dessa forma, o brasileiro deve ter a companhia de Haas, Alpine, Aston Martin e RB no fundo do pelotão.

"Ele (Gabriel Bortoleto) provavelmente é o novato com menos quilometragem entre todos. Mas o que vimos dele até agora nos impressionou, ele aprende muito rápido. O Gabriel parece muito confortável em um carro de Fórmula 1", analisou o chefão da Sauber, Mattia Binotto em entrevista à Auto Motor und Sport, da Alemanha.

FERRARI: A NOVA CASA DE UM ÍCONE

Pela primeira vez em sua carreira na Fórmula 1, Lewis Hamilton não terá um motor Mercedes. O heptacampeão do mundo se juntou à Ferrari para o que devem ser suas últimas temporadas na categoria. O britânico terá a companhia do monegasco Charles Leclerc no time italiano.

Leclerc já se provou um piloto capaz de brigar pelo título, mas precisa amenizar erros que custaram muito caro nos últimos anos. Popstar e com um legião de fãs, o monegasco deve manter seu status dentro da equipe mesmo com a chegada de Hamilton. O controle de egos e a briga por posição são as dúvidas que cercam o mundo da Fórmula 1 em relação à Ferrari.

As repostas até aqui foram positivas, com elogios de parte a parte. "Charles é extremamente talentoso. Vê-lo trabalhar e observá-lo na garagem, tem sido realmente ótimo", disse Hamilton. "Obviamente ele está aqui há muito tempo, então ele conhece bem o time, fala italiano e se sente em casa. Mas como já tínhamos uma amizade antes, isso tornou muito mais fácil começarmos a trabalhar juntos", complementou o britânico à Fórmula 1.

A expectativa é que a Ferrari batalhe de forma mais acirrada com a McLaren e a Red Bull pelas primeiras colocações. Uma boa arrancada na primeira parte do campeonato pode ser crucial para um título. A Ferrari não conquista um campeonato de construtores desde 2008 e de pilotos desde 2007, com Kimi Räikkönen.

"Eu não tenho uma bola de cristal. Tudo o que posso dizer é que estamos apenas vivendo um dia de cada vez. Estamos focados em fazer nosso trabalho", explicou Hamilton.

OS DESAFIOS DE MAX VERSTAPPEN

Tudo leva a crer que essa será a temporada mais desafiadora para Max Verstappen desde que se inseriu na briga por títulos na Fórmula 1. Após quatro mundiais consecutivos (2021, 2022, 2023 e 2024) com Sergio Pérez ao seu lado, o holandês tem um novo companheiro de equipe. O neozelandês Liam Lawson foi promovido para a Red Bull e desbancou o mexicano.

Verstappen terá outras alegrias em breve. Kelly Piquet, namorada do holandês e filha do tricampeão Nelson Piquet, está grávida. Em dezembro, o casal anunciou que estava esperando um filho. Kellly é mãe Penepole, fruto do relacionamento com o também piloto Daniil Kvyat, da Rússia.

Nos bastidores da Fórmula 1, aposta-se que esse vai ser um ano muito difícil para Verstappen nas pistas e que pode marcar seu adeus à Red Bull, mesmo tendo contrato até 2028. Mercedes e Aston Martin já demonstraram interesse em contar com o multicampeão.

MCLAREN: DE CAMPEÃ DE CONSTRUTORES A CAMPEÃ DE PILOTOS?

Após conquistar o título de construtores em 2024, a McLaren se permite sonhar mais alto neste ano. Repetindo sua dupla de pilotos, Lando Norris e Oscar Piastri, a escuderia de Woking busca afinar a sintonia na equipe para impedir que erros individuais prejudiquem o time como na última temporada.

Norris foi o principal concorrente de Verstappen ao longo do ano, mas se mostrou imaturo em algumas decisões, mesmo tendo 25 anos, apenas dois a menos que o holandês. A própria McLaren cometeu equívocos que custaram caro e foram vistos como reflexo do longo período do time sem brigar por troféus.

Os testes de pré-temporada exibiram a McLaren como o time mais consistente, tanto em simulações de treino classificatório como de corrida. Deve ser o time a ser batido. Norris e Piastri entram em 2025 tão favoritos quanto Verstappen e ligeiramente à frente da dupla da Ferrari.

PROGRAMAÇÃO DO GP DA AUSTRÁLIA DE F1 2025

Quinta-feira (13/03) - 22h30 - Treino Livre 1

Sexta-feira (14/03) - 2h - Treino Livre 2

Sexta-feira (14/03) - 22h30 - Treino Livre 3

Sábado (15/03) - 2h - Treino classificatório