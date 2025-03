Norris minimiza favoritismo da McLaren em Melbourne: 'Não somos mais rápidos que os outros'

O piloto da McLaren, Lando Norris. WILLIAM WEST / AFP

Vice-campeão mundial de Fórmula 1, Lando Norris não quer saber de pressão desnecessária na McLaren, atual detentora do título de Construtores, e descartou favoritismo no GP da Austrália, em Melbourne, que abre a temporada neste domingo. Na visão do inglês, a boa pré-temporada no Bahrein não significa nada.

"Tivemos um bom teste no Bahrein, mas de forma alguma acho que somos mais rápidos do que os outros, especialmente na corrida com pouco combustível. Sei que é onde você pode se esconder mais, mas também ouvi muitas coisas sobre o quanto outras pessoas têm se escondido e não mostrado", afirmou Norris, garantindo que muitas equipes não mostraram tudo nos testes.

"Não achamos que estamos à frente de nenhuma das outras equipes. Acho que estamos em um estágio muito parecido com os outros três principais competidores (Ferrari, Mercedes e Red Bull, e temos que trabalhar duro para garantir que estejamos à frente deles neste fim de semana", enfatizou.

O piloto alerta, inclusive, que muitas surpresas podem ser apresentadas por outras rivais já em Melbourne. "Acho que vocês ficarão surpresos, só porque sinto que a narrativa está bem em uma direção no momento, o que é bom ouvir tantas pessoas falando sobre nós. Mas acho que do nosso lado e do lado pessoal, não mudou. Será um fim de semana difícil."