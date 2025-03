Neymar é oferecido ao Barcelona e Bayern por agente que o levou ao PSG, diz jornal

Neymar pode ter curta passagem neste retorno ao Santos. Com a readaptação do atleta nos últimos jogos, com três gols desde que voltou a atuar no País, o nome do atacante já circula pelos bastidores dos clubes na Europa. Pini Zahavi, agente responsável por levar o jogador ao Paris Saint-Germain, estaria envolvido em recolocar o jogador no Velho Continente a partir da próxima temporada europeia.

Ao menos é o que garante o jornal espanhol Sport. De acordo com a publicação, Zahavi já ofereceu o jogador ao Barcelona, clube que o colocou nos holofotes do futebol europeu, e o Bayern de Munique, que chegou a sondar o atacante, a pedido de Pep Guardiola, no período em que ele ainda estava na Espanha.

Nesse momento, o Barcelona ainda não estaria disposto a fazer grandes movimentações pela contratação do atacante. Com uma elevada folha salarial, o clube precisa se desfazer de atletas até que esteja de acordo com as regras de Fair Play Financeiro na LaLiga (que organiza o Campeonato Espanhol) e na Espanha. Mas as portas não estariam fechadas para um retorno do brasileiro no futuro.

"Neymar é um fenômeno e o importante é que ele esteja feliz. Estar no Brasil o faz feliz e é isso que ele deve pensar. Não é tanto uma questão econômica para ele agora. Eu acho que se houvesse uma situação depois, deveria ser bom para nós e para ele", afirmou Deco, diretor esportivo do Barcelona, à TNT Sports, nesta semana.

"Ney quer um clube em que possa ganhar tudo, que tenha futebol ofensivo e que lhe permita voltar para se tornar um dos melhores do mundo novamente", afirmou a publicação do Sport. Zahavi mantém bom relacionamento com a família do atacante. Além disso, neste momento o brasileiro não estaria disposto a uma investida na Premier League.

André Cury, que também trabalha com a carreira do atacante, revelou na última semana que planeja levar Neymar de volta à Europa o quanto antes. "Neymar estará em julho como agente livre e está se recuperando sua forma no Brasil. Ele sabe que nunca deveria ter saído. Se tiver alguma possibilidade de voltar ao Barcelona, voltará com muito prazer", afirmou. Em 2023, o camisa 10 deixou o Paris Saint-Germain em direção ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.