NBA: Kyrie Irving sofre grave lesão e está fora da temporada

Irving ficou caído na quadra sentindo dor no joelho esquerdo.

Após o vice-campeonato da NBA , a expectativa do torcedor do Dallas Mavericks era de que o futuro seria promissor e de que o título era questão de tempo. Contudo, menos de um ano depois da decisão contra o Boston Celtics , a franquia texana está longe de ser a mesma e não deve nem chegar aos playoffs.

A lesão no joelho ocorreu em um momento no qual ele buscava uma infiltração. Irving se machucou em uma passada e ficou caído em quadra sentindo dor e chorando. O armador precisou de ajuda para deixar a quadra, mas retornou para cobrar os lances livres, pois sofreu falta no lance.