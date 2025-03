Nathan Aké vai desfalcar City durante 10 ou 11 semanas, diz Guardiola

O zagueiro holandês Nathan Aké, que recentemente passou por uma cirurgia no pé, estará indisponível durante "dez ou onze semanas", anunciou o seu treinador do Manchester City, Pep Guardiola, nesta sexta-feira (7).

O jogador de 30 anos precisou sair no intervalo da partida da FA Cup contra o Plymouth, no dia 1º de março, após agravar uma lesão antiga no pé esquerdo. Depois disso Aké precisou ser operado.