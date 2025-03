Napoli vence Fiorentina e se mantém a um ponto da Inter

O Napoli se reencontrou com a vitória neste domingo (9), ao bater a Fiorentina por 2 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, resultado que mantém a equipe a um ponto da líder Inter de Milão.

No estádio Diego Maradona, o atacante belga Romelu Lukaku (25') e Giacomo Raspadori (60') colocaram o Napoli em vantagem, enquanto a Fiorentina descontou com Albert Gudmundsson (65').

O Napoli, que foi muito superior e criou muito mais chances de gol, principalmente no segundo tempo, poderia ter conseguido um placar mais amplo se não fosse a atuação do goleiro David de Gea, decisivo para que a 'Viola' chegasse à reta final da partida com a possibilidade de sair pelo menos com o empate.