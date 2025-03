Napoli arranca empate contra a Inter no final e se mantém na cola do líder no Italiano

Em uma partida que marcou o encontro do líder com o segundo colocado, o Napoli arrancou um empate heroico de 1 a 1 no final do jogo deste sábado, no estádio Diego Armando Maradona, e manteve a disputa pela ponta do Campeonato Italiano acirrada. Apenas um ponto (58 a 57) separa a equipe de Milão (1ª colocada) dos rivais napolitanos.

O confronto mais aguardado da rodada agradou aos torcedores também pelo histórico durante os 90 minutos. Dimarco abriu o placar para os visitantes em uma bela cobrança de falta ainda no primeiro tempo e teve a chance de definir a vitória em outra oportunidade. Depois, na base do tudo ou nada, o volante Billing fez o papel de centroavante e empatou o duelo levando os torcedores à loucura nas arquibancadas.

Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Italiano no próximo fim de semana. A Inter entra em campo no sábado e abre os portões do San Siro para receber o Monza. No dia seguinte, Napoli também vai jogar como mandante e enfrenta a Fiorentina.

A partida correspondeu às expectativas pela proposta de jogo que os dois times apresentaram. Por ser o anfitrião, o Napoli criou as melhores chances na primeira parte da etapa inicial, mas não teve gabarito para transformar as oportunidades em gol.

Com uma marcação bem postada e um contra-ataque eficiente, a Inter também ameaçou o gol do rival, mas foi em um lance de bola parada que o placar foi inaugurado. Em uma cobrança próxima à entrada da área, Dimarco chutou de esquerda e acertou o ângulo de Meret: 1 a 0 aos 21 minutos.

Abalado pela desvantagem, o Napoli relaxou na marcação e quase levou o segundo novamente com Dimarco, em arrancada pela esquerda. No entanto, com o time reorganizado, os donos da casa voltaram a assumir o controle.

No lance mais bonito dos primeiros 45 minutos, Lukaku partiu em velocidade, recebeu um passe por elevação e bateu de esquerda, sem deixar a bola cair, quase marcando um golaço. Logo depois, Raspadori entrou na área, driblou o goleiro, mas se atrapalhou no lance e perdeu uma chance incrível.

No segundo tempo, o Napoli até tentou impor uma pressão, causou problemas na saída de bola da Inter, mas não conseguiu ser efetivo. Com uma atuação segura, Josep Martínez foi garantindo o resultado para os visitantes.

Com passar do tempo, os anfitriões se lançaram ao ataque e, até quem tinha a missão de defender, virou atacante. E na base do abafa, o gol de empate saiu aos 41 minutos. Em uma jogada pela esquerda de Lobotka, a bola sobrou para o volante Billing, que chutou rasteiro. O goleiro rebateu e, na sobra, ele mesmo concluiu para decretar a igualdade de 1 a 1 na partida.