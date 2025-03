Napoli arranca empate com a Inter em duelo pela liderança do Italiano

O Napoli, segundo colocado, arrancou um empate em 1 a 1 com a líder Inter de Milão neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, em confronto direto na briga pelo título.

Com o resultado, a Inter mantém um ponto de vantagem na ponta da tabela. Os 'nerazzurri' abriram o placar no primeiro tempo em bela cobrança de falta de Federico Dimarco (22').

O time de Milão se manteve à frente durante grande parte do jogo, mas o Napoli, muito insistente no segundo tempo, conseguiu o empate já na reta final, com um gol do dinamarquês Philip Billing (87'), que precisou finalizar duas vezes para bater o goleiro Josep Martínez, substituto do lesionado Yann Sommer.