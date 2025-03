Melhor em campo, Memphis diz que Corinthians está aprendendo a controlar as partidas

Eleito o melhor jogador na vitória por 2 a 0 sobre Mirassol, com um gol e uma assistência, o camisa 10 do Corinthians, o holandês Memphis Depay, disse que o time conseguiu controlar a partida neste domingo na Neo Química Arena e está crescendo na temporada. O triunfo garantiu a equipe da capital na semifinal do Paulistão.