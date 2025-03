Mbappé não treina e vira dúvida no Real Madrid para clássico contra o Atlético

Com sete gols em 11 jogos, Mbappé é o artilheiro do clube na Champions League. ANDER GILLENEA / AFP

Fora do treino coletivo desta terça-feira (11), o atacante Kylian Mbappé virou dúvida no Real Madrid para o clássico contra o Atlético de Madrid, pelo jogo da volta das oitavas de final da Champions League.

O francês não participou do início do treinamento aberto à imprensa na véspera da partida decisiva. Segundo o clube merengue, ele sofre com dores e realizou atividades sozinho na academia.

De acordo com o clube, espera-se que ele se junte ao resto do elenco mais tarde, longe das câmeras, e fique à disposição do técnico Carlo Ancelotti.

A condição física de Mbappé, que desfalcou o Real Madrid na vitória sobre a Real Sociedad por 1 a 0 pela Copa do Rei devido a uma cirurgia no dente do siso no dia 26 de fevereiro, tem sido foco de discussão há vários dias na capital espanhola. Alguns veículos de imprensa apontam que o clube merengue está tentando encobrir uma lesão mais grave.

A ausência no treino coletivo desta terça-feira acontece dois dias antes de o técnico da seleção da França, Didier Deschamps, anunciar a lista de convocados para os jogos contra a Croácia (20 e 23 de março) pelas quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

Nesses dois jogos, Mbappé deveria voltar depois de ter ficado fora das duas últimas convocações, em outubro e novembro do ano passado.