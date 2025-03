Marc Márquez abre temporada com vitória na sprint da etapa da Tailândia de MotoGP

Sem contar com a presença do atual campeão Jorge Martin, que se machucou na pré-temporada, e vai se ausentar das duas primeiras corridas, Marc Márquez, agora defendendo a equipe Ducati, abriu o calendário de 2025 de MotoGP com uma vitória de ponta a ponta na corrida sprint da etapa da Tailândia, disputada na madrugada deste sábado (1º), no circuito internacional de Chang, em Buriram.