Mansell diz que Hamilton foi 'brilhante' ao trocar de time e está na torcida por 'ano incrível'

Ex-piloto inglês com história na Ferrari, Nigel Mansell exaltou a troca de equipe do compatriota Lewis Hamilton, da Mercedes para a escuderia italiana, e afirmou que o heptacampeão mundial pode fazer "ano incrível" em sua primeira temporada pela equipe italiana.

Mansell acredita que a chegada do seu compatriota pode melhorar o rumo da equipe italiana. "Acho que ele pode fazer isso. É muito empolgante para ele e para a Ferrari. Acho que será o ano mais incrível de se assistir, e (nós) temos a emoção diante de nós."

Desde a saída de Mansell, apenas outros dois pilotos ingleses pilotaram pela Ferrari. Eddie Irvine defendeu o time italiano entre 1996 e 99, com quatro vitórias e 23 pódios. Um intervalo de 25 anos separa Irvine do jovem Oliver Bearman, que pilotou em apenas uma corrida, escolhido de última hora, no ano passado.