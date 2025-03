Manchester United anuncia plano para construir estádio com 100 mil lugares

O Manchester United anunciou nesta terça-feira (11) que planeja construir um estádio com capacidade para 100 mil espectadores, que o coproprietário do clube Jim Ratcliffe declarou que será "o melhor do mundo".

Em comunicado, o United informou que a decisão de empreender o projeto se deu em apoio à "agenda de crescimento do governo" britânico e que a construção do estádio será a "peça central da revitalização da área do Old Trafford".

O clube espera que sua nova casa, cujo custo está estimado em 2 bilhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 15 bilhões na cotação atual), fique pronta em cinco anos, embora não se saiba a data do início das obras.

Nesta terça-feira, uma série de maquetes e imagens conceituais do novo Old Trafford e das áreas adjacentes foram reveladas na sede da empresa de arquitetura 'Foster + Partners', em Londres, escolhida em setembro para desenvolver o projeto do estádio.

"O dia de hoje marca o início de uma emocionante viagem até a entrega do que será o melhor estádio de futebol do mundo e o centro de um renovado Old Trafford", disse Ratcliffe.

"Nosso estádio atual nos serviu brilhantemente pelos últimos 115 anos, mas ficou para trás das melhores arenas do esporte mundial", acrescentou o empresário.

O Manchester United anunciou que o estádio e o projeto de revitalização da região têm o potencial para gerar 7,3 bilhões de libras (R$ 54,5 bilhões) para a economia britânica, incluindo uma possível geração de 92 mil empregos.

"O United é o clube de futebol favorito no mundo e, na minha opinião, merece um estádio que corresponda a esse porte", declarou Ratcliffe em Londres.

"É todo um desafio construir um estádio de 100 mil lugares, mas o Reino Unido precisa de um estádio com esta envergadura no norte da Inglaterra e acho que é o melhor lugar para construí-lo".

- Apoio de Alex Ferguson -

O projeto de um novo estádio contou com o apoio do lendário ex-treinador Alex Ferguson, que conquistou 13 títulos da Premier League durante seus mais de 26 anos à frente dos 'Red Devils'.

"O Manchester United deveria se esforçar sempre para ser o melhor em tudo o que faz, dentro e fora de campo, e isso inclui o estádio onde jogamos", disse Ferguson.

"Old Trafford guarda muitas lembranças especiais para mim, mas temos que ser corajosos e aproveitar esta oportunidade para construir uma nova casa, adequada para o futuro, onde uma nova história poderá ser feita".

O United está atravessando um momento complicado, dentro e fora das quatro linhas: 14º colocado na Premier League, o clube acumula cerca de 1 bilhão de libras (R$ 7,4 bilhões) em dívidas.

O estádio atual de Old Trafford, casa dos 'Red Devils' desde 1910, é o de maior capacidade na Inglaterra, com 74 mil lugares. No entanto, nos últimos anos, o local tem sido criticado por suas condições estruturais, com problemas de vazamento no teto.

O Supporter's Trust do clube, associação de torcedores, declarou que é vital consultar os fãs ao longo do processo.

"O preço dos ingressos vai aumentar para expulsar os torcedores locais? Vai prejudicar a atmosfera, que é a prioridade dos torcedores no campo", perguntou a associação em comunicado, no qual também questiona o impacto do novo estádio na dívida do United e nos investimentos esportivos.