Manchester City reage a tempo contra o Plymouth e avança na Copa da Inglaterra

Depois de sair atrás no placar, o Manchester City reagiu e venceu por 3 a 1 o modesto Plymouth Argyle, da segunda divisão, para se classificar às quartas de final da Copa da Inglaterra neste sábado.

Depois de eliminar o poderoso Liverpool na fase anterior, o Plymouth saiu na frente no Etihad Stadium com um gol de Maksym Talaverov (38').

Mas o herói dos 'Citizens', o jovem Nico O'Reilly (19 anos) apareceu nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1) e na etapa final (76') para virar a partida.

E no apagar das luzes, Kevin de Bruyne (90') fez o terceiro do tome de Manchester.

"Quero parabenizar o Plymouth por seu grande trabalho para dificultar as coisas para nós. Eles foram incrivelmente bem organizados, mas fizemos um jogo realmente bom. Eles marcaram esse gol, mas nós fomos um time sólido", disse o técnico do City, Pep Guardiola.

- Bournemouth avança em duelo com gols de brasileiros -

Mais cedo, o Wolverhampton foi eliminado nos pênaltis pelo Bournemouth no único duelo de oitavas de final da Copa da Inglaterra entre equipes da primeira divisão.

Jogando em casa, o Bournemouth saiu na frente com no primeiro tempo com um gol do atacante Evanilson (30'), mas os 'Wolves' reagiram e chegaram ao empate com o também brasileiro Matheus Cunha (60').

No último minuto da prorrogação, Cunha se envolveu em uma briga com o lateral Milos Kerkez e acabou expulso. Com o empate no placar, a decisão da vaga nas quartas foi para os pênaltis e o Bournemouth venceu por 5-4.

- Susto com Mateta -

No primeiro jogo do dia, outro time da primeira divisão, o Crystal Palace, se classificou para as quartas ao vencer o Milwall (2ª divisão) por 3 a 1.

O jogo foi marcado pela imagem forte da entrado do goleiro do Milwall Liam Roberts no atacante francês Jean-Philippe Mateta.

Roberts foi expulso aos nove minutos pelo lance, ao atingir com o pé o rosto de Mateta. Após o choque, o jogador do Palace teve que ser atendido por vários minutos no gramado recebendo assistência respiratória, até finalmente ser retirado de maca, ovacionado pelo público no Selhurst Park.

Horas depois, o próprio Mateta publicou uma mensagem tranquilizadora no Instagram.

"Obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Estou bem, espero voltar em breve. E mais forte do que nunca", escreveu o jogador.