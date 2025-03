Lula cobra entidades do futebol após caso de racismo contra Luighi: 'Precisam agir'

O presidente Lula (PT) manifestou apoio do atacante Luighi, do Palmeiras, vítima de racismo em partida pela Libertadores sub-20, no Paraguai. O jogador fez um forte desabafo após o jogo, o que vem gerando cobranças para as entidades esportivas.

Foi o que o presidente brasileiro também fez. "A Fifa, a Conmebol e a CBF precisam agir e que os culpados sejam exemplarmente responsabilizados", publicou Lula, no X (antigo Twitter).

"Todo apoio ao nosso jovem Luighi, do Palmeiras, vítima de ato racista no Paraguai. O futebol significa trabalho coletivo, superação e respeito. Racismo significa o fracasso da humanidade. Basta de ódio disfarçado de rivalidade. O mundo não pode mais tolerar esse tipo de violência que fere a dignidade e a esperança da nossa juventude."

Ainda na noite de quinta-feira, quando o caso aconteceu, o Ministério do Esporte divulgou uma nota de repúdio ao caso. "Este Ministério exigirá, junto à Conmebol, uma investigação rigorosa do ocorrido e a aplicação das sanções cabíveis aos responsáveis, conforme as normas vigentes. É imperativo que as leis sejam cumpridas com rigor para coibir e erradicar qualquer manifestação discriminatória no esporte", escreveu a pasta.

O jovem jogador, de 18 anos, se emocionou diante de uma câmera de televisão e reagiu com a personalidade e desenvoltura que poucos veteranos têm a uma situação revoltante, vivida por ele minutos antes.

Luighi foi vítima de ofensas e cusparadas de torcedores racistas do Cerro Porteño. Ao final da partida, deu uma declaração que comoveu não só o mundo esportivo.