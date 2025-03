Luiz Carlos Galter, zagueiro histórico do Corinthians, morre aos 77 anos

Luiz Carlos Galter, zagueiro que defendeu o Corinthians entre as décadas de 1960 e 1970, e que "travou duelos memoráveis" com Pelé, morreu na noite da última sexta-feira, aos 77 anos. Atleta que tinha como característica o estilo clássico e a liderança dentro de campo, ele estava internado no Hospital Dante Pazzanese por causa de complicações renais.

Profundamente identificado com o clube, o defensor teve uma longa trajetória no clube do Parque São Jorge e disputou 333 partidas com a camisa corintiana. Nascido em São Paulo, em 1947, ele foi revelado no fim da década de 60 e logo se tornou titular.

Ele esteve em campo no lendário jogo em que o Corinthians encerrou um tabu de 11 anos sem vitórias diante do poderoso Santos. A sua boa exibição e a regularidade durante a sua trajetória no clube rendeu a ele a fama de um dos melhores marcadores do Rei.

Apesar de não ganhar nenhum título importante no clube, o defensor logo se destacou no cenário nacional e foi diversas vezes convocado para a seleção brasileira. Em 1974, Luiz Carlos se transferiu para o Flamengo e ajudou o rubro-negro a conquistar o Campeonato Carioca.