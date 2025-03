Lucas Braathen não completa descida no slalom e cai no ranking da Copa do Mundo de esqui alpino

Lucas não conseguiu repetir desempenho de sábado (1º) e parou na primeira descida. Jure Makovec / AFP

Um dia após conquistar a medalha de prata no slalom gigante na etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia, da Copa do Mundo de Esqui Alpino, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen não terminou a descida no slalom, realizada neste domingo (2).

Com isso, ele perdeu duas posições na disputa pelo título da temporada. Após passar pelos dois primeiros setores da pista de maneira rápida na primeira descida, o esquiador brasileiro perdeu um pouco de tempo no terceiro e não completou o quarto. Com isso, ele foi eliminado e não realizou a segunda descida.

Além de Braathen, outros 24 atletas também não terminaram na primeira descida neste domingo. O norueguês Henrik Kristoffersen, que também venceu o slalom gigante, conquistou a medalha de ouro. Seu compatriota Timon Haugan foi o vice-campeão, e o austríaco Manuel Feller ficou com o bronze.

O desempenho neste domingo fez Lucas Pinheiro Braathen cair duas posições na disputa pelo título da temporada, chamado de Globo de Cristal, e agora ocupa o sétimo lugar. O brasileiro é o sexto no ranking do slalom e o quarto no do slalom gigante.

Braathen foi o primeiro brasileiro a ganhar medalhas em uma Copa do Mundo de Esqui Alpino. Ele foi campeão da temporada 2022/2023 no slalom, mas na ocasião competia pela Noruega, país onde nasceu.

Lucas é filho do norueguês Bjørn Braathen e da brasileira Alessandra Pinheiro de Castro e desde outubro de 2024 defende as cores brasileiras.