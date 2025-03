Libra e LFU ensaiam conciliação e anunciam acordo conjunto para venda de direitos da Série B

O primeiro passo para a criação de uma liga unificada no Brasil foi dado. A Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a Liga Forte União do Futebol Brasileiro (LFU) anunciaram neste sábado um acordo conjunto para a venda de direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Esse é um passo fundamental na construção de um modelo mais sólido e integrado para o nosso futebol. Estamos muito felizes por avançarmos juntos nessa negociação, que fortalece a posição dos clubes e beneficia toda a indústria do esporte no Brasil", afirmou Marcelo Paz, presidente da LFU e CEO do Fortaleza.

"Uma liga brasileira com todos os clubes é uma realidade que precisa ser construída, não vai aparecer pronta. Esse passo, com a Série B unida por Libra e LFU, é mais um passo importantíssimo e concreto nessa direção. E um grande exemplo de que essa construção é possível", declarou Silvio Matos, diretor executivo da Libra.

O acerto entre as entidades que representam os principais clubes do Brasil demonstra avanço significativo nas negociações para a estruturação de uma liga única no futebol nacional. Quando o tema começou a ser discutido, há cerca de três anos, divergências sobre divisões na arrecadação atrapalharam o andamento das conversas, refletindo na cisão entre as agremiações e a criação de dois blocos.

As entidades já fecharam a venda dos direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029, cada uma das entidades em um modelo diferente, e o campeonato continua organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A Libra fez um acordo único com a Globo, enquanto a LFU fechou seus direitos para Record, CazéTV, Amazon Prime Vídeo e Grupo Globo.