Libertadores e Sul-Americana: confira os potes para o sorteio dos grupos

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira os potes dos sorteios da fase de grupos das Copas Libertadores e Sul-Americana, que acontecem no dia 17 deste mês. Na primeira competição, quatro brasileiros estão entre os cabeças de chave: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo.

Além destes, River Plate, classificado para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, Peñarol, Nacional e Racing se juntam no pote 1. Internacional e Fortaleza, os demais brasileiros já garantidos na fase de grupos, estão nos potes 2 e 3, respectivamente. Corinthians e Bahia, que ainda buscam uma vaga na fase de grupos, estão no pote 4.

A divisão dos potes é feita pelo ranking de clubes da Conmebol, divulgado no final de 2024. No sorteio da primeira fase, clubes do mesmo país não podem se enfrentar - portanto, Internacional e Fortaleza só podem cair nos grupos dos demais quatro cabeças de chave. A única exceção para essa regra são os classificados da fase preliminar da Libertadores. Neste caso, Corinthians e Bahia não tem restrições de chaves.