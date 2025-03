'Lei do ex': Real Madrid perde para Betis com gol de Isco

Brigando ponto a ponto com o Barcelona pela liderança, o Real Madrid foi derrotado pelo Betis por 2 a 1 neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, e inclusive cair para a terceira posição na tabela.

O Barça recebe no domingo a Real Sociedad, e no último jogo deste sábado o Atlético de Madrid, a um ponto do Real Madrid, joga contra o Athletic Bilbao no estádio Metropolitano.

Brahim Díaz (10') abriu o placar para o time merengue, mas Jhonny Cardoso (34') e o ex-madridista Isco (54' de pênalti) deram a vitória ao Betis.

Com esta derrota, a quarta no campeonato, o Real Madrid fica com 54 pontos, os mesmos do Barça, que pode aproveitar a ocasião e abrir vantagem na luta pelo título.

O time do técnico Carlo Ancelotti começou melhor e saiu na frente rapidamente, depois que Ferland Mendy ficou cara a cara com o goleiro Adrián San Miguel e passou a bola para Brahim mandar para as redes.

Com meia hora de jogo, Isco entrou em cena ao cobrar escanteio na cabeça de Cardoso, que subiu livre e empatou de cabeça.

Depois do intervalo, o Betis seguiu pressionando e a virada veio depois que Jesús Rodríguez foi derrubado na área pelo zagueiro Antonio Rüdiger e o juiz marcou pênalti.

Na cobrança, Isco, ex-meio-campista do Real Madrid, bateu firme e superou Courtois, que acertou o canto, mas não conseguiu evitar o gol.

"É muito difícil ganhar jogos, principalmente contra o Real Madrid, com milhões de recursos. Começamos desatentos e eles aproveitaram. Na metade do jogo, o time deu um passo à frente. Temos que continuar", disse Isco em entrevista após a partida ao canal Movistar+.

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação

- Sexta-feira:

Valladolid - Las Palmas 1 - 1

- Sábado:

Girona - Celta Vigo 2 - 2

Rayo Vallecano - Sevilla 1 - 1

Betis - Real Madrid 2 - 1

(17h00) Atlético de Madrid - Athletic Bilbao

- Domingo:

(10h00) Leganés - Getafe

(12h15) Barcelona - Real Sociedad

(14h30) Mallorca - Alavés

(17h00) Osasuna - Valencia

- Segunda-feira:

(17h00) Villarreal - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 54 25 17 3 5 67 25 42

2. Real Madrid 54 26 16 6 4 55 25 30

3. Atlético de Madrid 53 25 15 8 2 42 16 26

4. Athletic Bilbao 48 25 13 9 3 44 22 22

5. Villarreal 44 25 12 8 5 48 35 13

6. Betis 38 26 10 8 8 34 33 1

7. Rayo Vallecano 36 26 9 9 8 28 27 1

8. Mallorca 35 25 10 5 10 24 31 -7

9. Real Sociedad 34 25 10 4 11 23 23 0

10. Celta Vigo 33 26 9 6 11 38 40 -2

11. Sevilla 33 26 8 9 9 31 36 -5

12. Girona 32 26 9 5 12 34 39 -5

13. Osasuna 32 25 7 11 7 29 34 -5

14. Getafe 30 25 7 9 9 21 20 1

15. Espanyol 27 25 7 6 12 24 36 -12

16. Las Palmas 24 26 6 6 14 30 44 -14

17. Leganés 24 25 5 9 11 22 38 -16

18. Valencia 23 25 5 8 12 25 41 -16

19. Alavés 22 25 5 7 13 28 39 -11

20. Valladolid 16 26 4 4 18 17 60 -43