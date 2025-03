Leclerc se empolga com início de trabalho com Hamilton na Ferrari e ganha elogios do parceiro

Ainda é cedo, mas o começo de trabalho de Charles Leclerc e Lewis Hamilton na Ferrari causou enorme entusiasmo e já deixou os companheiros empolgados e confiantes por uma grande temporada na Fórmula 1. O monegasco se surpreendeu com as "semelhanças" entre ele e o heptacampeão inglês após a pré-temporada no Bahrein e ambos andam trocando elogios antes da largada de 2025, no GP da Austrália, dia 16 de março.

Mesmo há alguns anos defendendo a Ferrari e já com grandes resultados na carreira (terminou em terceiro na edição passada), Leclerc não esconde que pode aprender com o novo companheiro e disse que Hamilton "será uma fator positivo" para a escuderia italiana tentar acabar com o jejum de títulos - foi vice de Construtores em 2024, mas de pilotos não leva desde 2007, com o finlandês Kimi Raikkonen.

"É muito legal ver como era para ele ter tanto sucesso em outras equipes e a maneira como costumava trabalhar, então aprendemos muito com isso", falou Leclerc. "E foi muito emocionante ver o quão feliz e animado ele está com tudo isso para avançarmos na mesma direção."

O piloto de 27 anos ainda comemorou ter um estilo parecido com o inglês, o que pode desequilibrar na temporada para o bem da Ferrari. "Fiquei surpreso, nosso estilo de pilotagem é muito parecido. Nós dois gostamos de forçar bastante, especialmente nas entradas, e nisso somos bem parecidos", afirmou, feliz por ter um parceiro semelhante.

"Isso é positivo porque exige a mesma coisa do carro e, como equipe, é sempre uma coisa boa pois definitivamente iremos na mesma direção", seguiu. "Precisamos das mesmas coisas, então isso foi bom, e estamos trabalhando muito bem juntos", avaliou.

Apesar de Hamilton ter chegado à Ferrari somente em janeiro, o entrosamento com o monegasco parece grande. Ao menos fora das pistas. "Passamos bastante tempo juntos desde o começo do ano, menos na pista, mais no estúdio para tirar fotos, o que não é a parte que mais gostamos, mas faz parte do trabalho. E sim, estou ansioso para correr com ele e, espero, levar a Ferrari de volta ao topo", mostrou confiança Leclerc. "Espero que comecemos o ano de uma forma mais positiva em comparação ao ano passado."

Hamilton também retribuiu os elogios do novo companheiro com avaliação bastante positiva. "Charles é extremamente talentoso. Vê-lo trabalhar e observá-lo na garagem tem sido realmente ótimo", enfatizou Hamilton. "Obviamente ele está aqui há muito tempo, então conhece bem o time. Ele fala italiano, está em casa e à vontade. Mas como já tínhamos uma amizade antes, isso tornou muito mais fácil simplesmente começar a trabalhar juntos", revelou.