Leclerc mostra descontentamento com desempenho da Ferrari na Austrália: 'Coisas para rever'

O tão prometido equilíbrio de forças com as principais escuderias do grid da Fórmula 1 não foi visto na equipe Ferrari e seus dois pilotos acabaram descontentes com o desempenho da equipe no GP da Austrália, em Melbourne, que abriu a temporada no domingo. Depois de o estreante Lewis Hamilton reclamar, foi a vez de Charles Leclerc criticar o rendimento do carro.