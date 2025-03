Justiça condena Ponte Preta a pagar R$ 2 milhões para ex-jogadores de gestões passadas

A Ponte Preta não tem um dia de paz. Em preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro, o clube foi condenado nesta semana a pagar uma dívida de R$2,85 milhões a ex-jogadores. Os débitos têm origem em gestões antigas que passaram pelo Majestoso. As dívidas são oriundas das diretorias de Vanderlei Pereira, José Armando Abdalla Junior e Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho.