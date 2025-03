Jornal coloca gaúcho Raphinha como candidato à Bola de Ouro

Raphinha marcou o gol do Barcelona na vitória sobre o Benfica.

Autor do gol da vitória do Barcelona sobre o Benfica na Liga dos Campeões, Raphinha começa a se destacar para disputar também por distinções individuais.

O jornal espanhol "As" listou o jogador brasileiro como um dos concorrentes à próxima Bola de Ouro devido aos dados apresentados na temporada.

"Em outra partida grande, o brasileiro voltou a crescer. Talvez não surpreenda mais, mas seus números nesta temporada o colocam como um firme candidato a chegar entre os finalistas da próxima Bola de Ouro se o Barcelona for capaz de traduzir suas grandes atuações em títulos", escreveu o jornal.

Mais de uma participação em gol por jogo na temporada

No total, Raphinha soma 25 gols e 18 assistências em 40 jogos na temporada pelo Barcelona. Na Liga dos Campeões, os números também são bons: nove gols e quatro assistências, sendo o vice-artilheiro da competição.

Na Catalunha, a imprensa também enfatizou a atuação de Raphinha. Para o "Sport", o brasileiro é o melhor atacante da atual edição da Champions , opinião respaldada também pelos números do jogador.

Raphinha está demonstrando com Hansi Flick que sua contratação foi um acerto. Sua ascensão chegou em sua terceira temporada. Marcou 25 gols em 40 jogos oficiais, um número "desorbitada" ao se tratar de um jogador de lado de campo, escreveu o "Sport".

Quem é Raphinha

Natural de Porto Alegre, Raphinha cria da Restinga, o Raphinha começou a jogar no projeto social intitulado Udinese Futebol Clube, no bairro do extremo sul da Capital.