Jogo entre Barcelona e Osasuna é adiado pelo falecimento do médico do clube catalão

O jogo entre Barcelona e Osasuna, previsto para este sábado (8) pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, foi adiado por conta do falecimento do médico do clube catalão Carles Miñarro García, anunciou a equipe 'blaugrana' em comunicado.

"O FC Barcelona lamenta comunicar a triste notícia do falecimento do doutor do time principal, Carles Miñarro García, nesta mesma tarde", publicou o Barça nas redes social minutos antes da partida.

"Por este motivo, o jogo entre Barcelona e Osasuna fica adiado para uma nova data", acrescenta a nota.

Os espectadores que já ocupavam as arquibancadas quando o adiamento foi anunciado nos telões do Estádio Olímpico de Montjuic, a 20 minutos do horário previsto para o pontapé inicial.

O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol com um ponto de vantagem sobre o Atlético de Madrid e três à frente do Real Madrid.

Atlético e Real entram em campo no domingo, contra Getafe e Rayo Vallecano, respectivamente.