João Fonseca x Jacob Fearnley em Indian Wells; siga ao vivo

João Fonseca disputará seu segundo Masters 1000.

O brasileiro João Fonseca estreia no Masters 1000 de Indian Wells nesta quinta-feira (6) a partir das 16h. O carioca, número 80 do mundo, enfrenta o britânico Jacob Fearnley, 81º no ranking da ATP.

A partida será disputada na quadra principal do complexo localizado na Califórnia, Estados Unidos.

Como tem sido o ano de João Fonseca

Fonseca começou 2025 na posição 145 do ranking. Atualmente, ele é o 80º colocado — este ranking leva em conta os resultados das últimas 52 semanas. Levando em conta apenas os pontos deste ano (ATP Race), o brasileiro é o 25º da lista.

O carioca disputou quatro torneios na temporada. Foi campeão em dois — Challenger 175 de Camberra, torneio de nível mais baixo, e o ATP 250 de Buenos Aires.

Fonseca chegou à segunda rodada do Australian Open e foi eliminado na primeira rodada do Rio Open. Ele também defendeu o Brasil na Copa Davis.

Confronto direto

Fonseca e Fearnley se enfrentaram uma vez. Em janeiro, disputaram uma das semifinais em Camberra. O carioca levou a melhor com vitória por 2 a 0 (duplo 6/3).

Possíveis adversários

Os cabeças de chave em Indian Wells entram na segunda rodada. Quem vencer o confronto desta quinta-feira (6) enfrentará o britânico Jack Draper, número 14 do mundo. A partida deve ser disputada no sábado (8).

O caminho será árduo. Em uma terceira rodada, um possível adversário é o canadense Felix Auger Aliassime.

As oitavas de final podem ser contra o americano Taylor Fritz, quarto tenista na lista da ATP. As quartas podem ser contra o russo Andrey Rublev, vencido por Fonseca no Australian Open, ou o americano Ben Shelton.

Uma semifinal poderia ser contra Novak Djkovic ou o espanhol Carlos Alcaraz. Na final, Daniil Medvedev, da Rússia, e Alexander Zverev, da Alemanha, são possíveis adversários.

Líder do ranking mundial o italiano Jannik Sinner cumpre suspensão de três meses por doping.

Premiação e pontos

A participação na primeira rodada garante o prêmio de US$ 25.375 (R$ 146 mil). O vitorioso embolsará US$37.650 (R$ 216 mil). O campeão embolsará ao todo US$ 1,2 milhão (R$ 6,9 milhões).

O campeão do torneio somará mil pontos no ranking. Passar para a segunda rodada, vale 25 pontos. Uma vitória esta tarde pode render a João até três posições no ranking.

Outros brasileiros

A participação do Brasil na chave de simples começou na quarta-feira. Thiago Wild sofreu, mas venceu o francês Alexandre Muller por 2 a 1 (4/6, 7/5 e 7/6 (8/6). Muller bateu João Fonseca no Rio Open.

Na segunda rodada, Wild enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas, nono do mundo. A partida será nesta sexta-feira (7), sem horário definido ainda.

No feminino, Bia Haddad Maia entra direto na segunda rodada. Ela enfrentará a vencedora da partida entre a britânica Sonay Kartal, número 83 do mundo, e a americana Varvara Lepchenko, número 124 do ranking. O duelo ocorrerá nesta quinta (6).