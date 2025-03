João Fonseca supera dores na coxa e estreia com vitória no Challenger de Phoenix

João vai encarar quarto cabeça de chave na próxima rodada. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

E João Fonseca voltou a vencer no circuito mundial de tênis. Nesta quarta-feira (12), ele fez sua estreia no Arizona Tennis Classic, torneio challenger disputado em quadra dura, na cidade de Phoenix, com premiação total de US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão), e derrotou o russo Pavel Kotov, 102º do ranking, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4, após 1h29 min de partida.

Com a vitória, Fonseca garantiu vaga nas oitavas de final e terá como adversário o alemão Jan-Lennard Struff, quarto cabeça de chave do torneio e 46º do ranking. O confronto entre eles é inédito e deve acontecer na quinta-feira (13) em horário a ser definido pela organização do torneio.

Preparação para Miami

Eliminado em Indian Wells, na segunda rodada, João Fonseca se inscreveu para o torneio em Phoenix a fim de se preparar para o próximo Masters, em Miami, a partir do dia 17.

Número 80 do ranking, o tenista brasileiro está ganhando provisoriamente quatro posições e chegando ao 76º lugar. apenas com o resultado desta quarta.

Como foi a partida diante de Kotov

Favorito à vitória, João Fonseca impôs seu ritmo logo no primeiro game e já abriu a partida quebrando o saque de Kotov. Sem muitas dificuldades para manter o seu serviço, o brasileiro foi abrindo vantagem e obteve uma nova quebra em 5-2, para logo depois sacar e confirmar a vitória no primeiro set, com 82% de aproveitamento dos pontos jogados com o primeiro saque e 60% dos pontos jogados com o primeiro serviço do russo.

Na abertura da segunda parcial, Kotov confirmou o saque após salvar duas chances de quebra. Logo depois, Fonseca sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda e pediu atendimento médico. Após receber massagem no local e colocar uma proteção, ele voltou para o jogo, confirmou o serviço e logo depois quebrou o saque de Kotov em 2 a 1.

Com a vantagem e mantendo um ótimo nível de saque, o tenista brasileiro não encontrou dificuldades para ir confirmando os games em que sacou, até fechar em 6 a 4.