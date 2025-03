João Fonseca sofre, mas vence na estreia em Indian Wells

O brasileiro João Fonseca, a nova sensação do tênis masculino, derrotou nesta quinta-feira (6) o britânico Jacob Fearnley em uma estreia cheia de emoção no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Fonseca, número 80 do ranking da ATP, venceu Fearnley (81º) por 6-2, 1-6 e 6-3 na primeira participação da sua carreira no prestigiado torneio californiano.

O carioca, que chegou a ficar numa desvantagem de 3 a 1 no terceiro set, vai enfrentar outro britânico na segunda rodada, Jack Draper, décimo terceiro cabeça-de-chave e semifinalista do último Aberto dos Estados Unidos.

Aos 18 anos, Fonseca se tornou um dos mais jovens campeões da história no mês passado com o título do ATP 250 de Buenos Aires.