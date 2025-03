João Fonseca perde para Jack Draper e se despede do Masters 1000 de Indian Wells

O jovem brasileiro João Fonseca, de 18 anos, se despediu do Masters 1000 de Indian Wells neste sábado (8), com a derrota para o britânico Jack Draper na segunda rodada.

Draper, número 14 no ranking da ATP, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-0, em uma hora e 15 minutos.

Com o apoio de vários torcedores brasileiros, João (N.80) encarou bem no primeiro set o semifinalista do último US Open, mas acabou sucumbindo e terminou a partida perdendo nove games consecutivos.